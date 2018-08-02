Отдыхающего смыло волной в море

Фото: Думская

1 августа в Одессе на десятой станции Фонтана волной с пирса смыло мужчину.

Спасти его не удалось, тело ищут до сих пор.

По словам очевидцев, после того, как мужчину смыло в море, ему на помощь бросились спасатели, однако из-за сильного шторма они так и не смогли помочь, пишет Думская.

Впоследствии на место инцидента прибыли сотрудники полиции.

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"Уже второй день ветрено, у берега штормит, и причалы заливает волнами. На пляже с десяток ребят собирают деньги за топчаны, и нет ни одного, кто бы стоял у пирса и запрещал любознательным из села гулять по пирсу во время шторма. Нет ни одного объявления о запрете", - говорят одесситы.

В курортном городке Бердянск Запорожской области на берегу Азовского моря шторм накрыл палатку туристов-"дикарей" из Харькова, которые отдыхали вместе с ребенком.