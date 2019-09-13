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пятница, 13 сентября 2019 22:33

Отчитала за проданные украшения: дочь убила пожилую мать

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Отчитала за проданные украшения: дочь убила пожилую мать
Женщина обиделась на мать и убила ее. Фото: pxhere.com

В Одесской обл. женщина убила кувалдой пожилую мать.

О смерти 68-летней жительницы Беляевки в полицию сообщили врачи медицинского учреждения, заявили в Главном управлении Нацполиции в Одесской обл.

Пенсионерку убила ее 37-летняя дочь.

"Обидевшись на замечания, злоумышленница ударила старушку по голове кувалдой и ушла. Правонарушительницу полицейские разыскали в городе Теплодар Одесской области", - сообщили в главке.

Подозреваемая говорит, что мать отругала ее за проданные ювелирные украшения. Дочь дождалась подходящего момента и ударила мать сначала камнем, а затем кувалдой.

Сегодня суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Ей сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства. В рамках производства назначат судебно-психиатрическую экспертизу. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В Одессе учительницу английского языка Татьяну Бурчанову, 43 года, порезал собственный муж Гелан Фейсал Хазал, 55 лет. Женщина получила 9 ножевых ранений и находится в тяжелом состоянии в больнице. Мужчину задержали на границе с Молдовой.

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