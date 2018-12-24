От взрыва газа погибла женщина

В Донецкой области произошел взрыв в доме. Фото: ГСЧС

В Марьинке Донецкой области в результате взрыва газа в частном доме погибла женщина.

Вчера около 18.30 в дежурную часть полиции поступила информация о том, что во время взрыва газа в частном доме обнаружили труп женщины, сообщает ДСНС области.

Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что погибшей является 44-летняя хозяйка дома. Мать и ее 7-летний сын находились в комнате, когда услышали хлопок. Женщина пошла на кухню, чтобы проверить что случилось, и именно тогда раздался взрыв. Мальчик успел спастись и выпрыгнул в окно.

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По предварительным данным на 5 литровом газовом баллоне сломался редуктор, в результате чего газ попал в комнату и через большую концентрацию взорвался. По заключению работников ДСНС трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности при обращении с газовым оборудованием, так как газовые баллоны должны находиться на улице.

На Закарпатье в пожаре в жилом доме погибла женщина. Инцидент произошел в селе Долгое Иршавского района в воскресенье, 23 декабря.