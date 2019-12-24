Осудили владельца "Волги", от взрыва в которой травмировались дети

Суд вынес приговор владельцу "Волги", в которой дети нашли РГД-5. Фото - kyiv.depo.ua

Святошинский райсуд Киева на 5 лет приговорил киевлянина Сергея Михасюк. В его "Волге" 14 июня в прошлом году взорвалась граната РГД-5, которая покалечила четверых детей.

"Мужчины признан виновным в незаконном обращении с боеприпасами и в неосторожном нанесении телесных повреждений", - рассказали в прокуратуре.

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Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба в размере более 200 тыс. грн каждому.

"Волга" Сергея Михасюка была припаркована на ул. Чернобыльской, 4/56 в Киеве. Авто стояло открытым. Внутри часто играли соседские дети. 14 июня в прошлом году в него залезли 5-летний Павел и три девочки от 8 до 11 лет. Произошел взрыв, дети получили травмы. Больше всего пострадал мальчик. Михасюк объяснял, что гранату нашел и хотел утопить. Но оставил в поломанном автомобиле.