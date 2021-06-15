Осудили пенсионера, который пытался убить собственного сына

Мужчина выстрелил в собственного сына. Фото: УНН

В Одесской области к 7,5 годам тюрьмы приговорили пенсионера, который пытался убить собственного сына.

Это следует из соответствующего приговора Белгород-Днестровского горрайонного суда.

Во время ссоры сын пригрозил отцу, что отправит его в психиатрическую больницу. Это пенсионера разозлило, он взял ружье и выстрелил в сына, который сидел за компьютером спиной к отцу. Выстрел раздался в тот момент, когда молодой человек оборачивался к убийце лицом.

Сын получил тяжелое огнестрельное дробное проникающее ранение в правую часть туловища - в легкие, брюшную полость, печень, плечо, что привело к открытым осколочным переломам костей и так далее.

"Далее пострадавший вскочил, и, несмотря на тяжелые ранения, в целях самообороны и защиты своей жизни и здоровья, ухватился уцелевшей рукой за ствол ружья и начал бороться с обвиняемым. В результате потерпевшему и его матери, которая была в это время дома и прибежала на звук от выстрела, удалось вытолкать обвиняемого из дома во двор. Они забрали у него ружье, и закрыли дверь", - говорится в приговоре.

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Однако даже после этого обвиняемый пытался попасть в дом, разбил окна и искал ружье, которое спрятали.

Когда скорая помощь забрала раненого, отец пытался себя убить с этого же ружья.

Позже, во время судебных прений и последнего слова, обвиняемый все-таки принял свою вину.

В результате ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, обязав осужденного выплатить сыну 300 тыс. грн в виде компенсации за моральный ущерб.

В декабре 2018 года в городе Белгород-Днестровском Одесской области 64-летний мужчина нанес огнестрельное ранение сыну, после чего выстрелил себе в грудь. Конфликт между отцом и сыном произошел из-за того, что пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ругаться с женой, угрожая ей физической расправой. Сын вступился за мать.