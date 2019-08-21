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среда, 21 августа 2019 21:24

Остановились в "Токио Стар" на одну ночь: показали фото погибших матери и ее 10-летней дочери

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Сумчанин Алексей Долгих приехал в Одессу с женой и 10-летней дочерью. Мужчина 15 лет работает на заводе и этим летом получил путевку на море в Затоку. В отеле "Токио Стар" семья остановилась всего на одну ночь. 17 августа должны были выехать к месту отдыха.

Автор: Думская
  42-летняя женщина и ее 10-летняя дочь с Сумщины погибли во время пожара в "Токио Стар" в Одессе. Не смогли выйти из горящего номера
42-летняя женщина и ее 10-летняя дочь с Сумщины погибли во время пожара в "Токио Стар" в Одессе. Не смогли выйти из горящего номера

Когда огонь бушевал в коридоре, мужчина бросился за огнетушителем. Но вернуться в свой номер уже не смог. Спасателям, которые проходили мимо, сообщил, что в комнате №825 находятся женщина и ребенок, которые нуждаются в помощи. Они ушли в ту сторону, но назад не возвращались. Тогда упал потолок, мужчина бежал по горящему пластику пока мог, пишет Думская.

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С ожогами ног и спины Алексей был госпитализирован. Его жена и дочь так и не выбрались из горящего номера.

Автор: Думская
  Сумчанин Алексей Долгих приехал в Одессу с женой и 10-летней дочерью. Получил путевку на море в Затоку. В отеле «Токио Стар» семья остановилась всего на одну ночь
Сумчанин Алексей Долгих приехал в Одессу с женой и 10-летней дочерью. Получил путевку на море в Затоку. В отеле «Токио Стар» семья остановилась всего на одну ночь

Еще некоторое время Алексей Долгих будет на лечении. Его жену на днях похоронили в Сумской области. С телом дочери еще работают эксперты. Однако на то, чтобы забрать тело дочери домой - у мужчины нет денег.

Киевляне 24-летний Евгений и 23-летняя Маргарита, погибшие при пожаре в "Токио Стар", приехали в Одессу только на день погулять. После ночевки в отеле должны были отправиться домой в столицу. 16 августа в 23:16 они еще были на связи. Товарищ приглашал их на ночлег к себе, однако Евгений отказался. Умерли в гостиничном номере, держась за руки.

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