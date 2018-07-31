Описали убийцу АТОвца "Сармата"

Виталия Олешко застрелил человек среднего роста с бородою.Фото - depo.ua

Ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" застрелил в Бердянске человек среднего роста с бородой. Об этом рассказал волонтер Семен Кабакаев.

"Мне позвонили через пять минут после убийства. Убил человек, как мне сообщили, среднего роста, с бородой", - сказал Кабакаев, передает "112 Украина".

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Он добавил, что убийца стрелял в спину "Сармату" из ружья.

Ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" застрелили на глазах у жены и друга сегодня, 31 июля. Убийц было двое, они скрылись.