Онлайн-аптеки продавали фальсификат и запрещенные лекарства

В Хмельницкой области онлайн-аптеки продавали поддельные и запрещенные лекарства. Фото: mvs.gov.ua

В Хмельницкой области представителей онлайн-аптек уличили в продаже фальсифицированных и запрещенных к продаже лекарств. Злоумышленники продавали такие препараты через 10 сайтов.

Ежемесячный оборот от продаж составил 2 млн грн, сообщила пресс-служба МВД.

"В киберполицию обратился производитель лекарственных средств о продаже в интернете поддельных лекарств под логотипами компании", - рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что 37-летний местный житель создал более 10 онлайн-аптек, где продавали фальсифицированные лекарственные средства. Также мужчина привлек к работе двух операторов, которые администрировали ресурсы и принимали заказы. Для маскировки незаконной деятельности отправляли товар от имени третьих лиц и из других городов.

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Часть медпрепаратов, продаваемых в онлайн-аптеках, оказалась запрещенной для реализации в Украине. Также правоохранители установили, что лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.

Полицейские провели обыски по местам жительства фигурантов, в месте хранения лекарственных средств и в помещении колл-центра онлайн-аптек в Хмельницком и в Волынской области. Там изъяли более 1 тыс. упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов, банковские карточки, компьютерную технику и мобильные телефоны.

За содеянное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

В столице полицейские разоблачили организованную группу преступников, которые сбывали фальсифицированные лекарства. В группировку входили три человека, между которыми заранее были распределены роли. Готовую продукцию сбывали в интернет-магазине.