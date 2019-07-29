Ограбление ювелирки в Киеве попало на видео

На ювелирный магазин в Голосеевском районе Киева совершили разбойное нападение. Фото - скриншот

Ограбление ювелирного магазина по улице Антоновича, 38а, в Киеве попало на камеры наблюдения.

Соответствующее видео выложил в сеть первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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"Охранник профессионально и грамотно дал отпор преступнику, который совершил нападение на ювелирный магазин в Киеве. Преступник не смог ничего украсть, и был вынужден бежать", - прокомментировал он видео.

Разбойное нападение на ювелирный магазин Gold.ua в Голосеевском районе Киева произошло 28 июля. В 11:25 злоумышленник в маске и с охотничьим ружьем зашел в ювелирку. Попытался выстрелить в охранника, однако тот отвел ствол в момент выстрела.