Ограбление на миллион: грабители напали на супругов

В селе Павловка Краснокутского района Харьковской области четверо преступников напали на дом.
Угрожая супругам убийством, похитили из дома более миллиона гривен, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
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"44-летний мужчина сообщил, что четверо неизвестных в спортивных костюмах, капюшонах и балаклавах, через окно проникли в его дом. Угрожали ему и жене пистолетом. Связали и завладели 40000 долларами США и 80 000 гривен, ювелирными изделиями и тремя мобильными телефонами. После чего скрылись с места происшествия. Через некоторое время пострадавшие самостоятельно освободились. За медицинской помощью не обращались", - рассказали полицейские.
С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. Следователи открыли уголовное производство. Нападавшим грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.
3 неизвестных в масках и кепках, одетые в черную одежду, ворвались в дом предпринимателя из Тернопольского района. В доме находились 4 взрослых и 2 маленьких детей. Семья уже спала. Владельцев дома допрашивали, чтобы те признались, где деньги и ценные вещи.
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