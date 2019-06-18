Ограбление на миллион: грабители напали на супругов

На Харьковщине четверо преступников напали на дом и похитили более миллиона гривен. Фото - Антикор

В селе Павловка Краснокутского района Харьковской области четверо преступников напали на дом.

Угрожая супругам убийством, похитили из дома более миллиона гривен, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банда грабителей напала на семью предпринимателя

"44-летний мужчина сообщил, что четверо неизвестных в спортивных костюмах, капюшонах и балаклавах, через окно проникли в его дом. Угрожали ему и жене пистолетом. Связали и завладели 40000 долларами США и 80 000 гривен, ювелирными изделиями и тремя мобильными телефонами. После чего скрылись с места происшествия. Через некоторое время пострадавшие самостоятельно освободились. За медицинской помощью не обращались", - рассказали полицейские.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. Следователи открыли уголовное производство. Нападавшим грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

3 неизвестных в масках и кепках, одетые в черную одежду, ворвались в дом предпринимателя из Тернопольского района. В доме находились 4 взрослых и 2 маленьких детей. Семья уже спала. Владельцев дома допрашивали, чтобы те признались, где деньги и ценные вещи.