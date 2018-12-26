Ограбил и поранил кассира: в Кривом Роге неизвестный напал на отделение банка

Неизвестный напал на отделение банка Фото: 5 канал

Полиция открыла уголовное делопроизводство по факту разбойного нападения.

В Кривом Роге неизвестный напал на кассиршу "Аккордбанка" с ножом и ограбил отделение финучреждения, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Разбойное нападение на отделение банка произошло сегодня, 26 декабря, около 8:45 в Кривом Роге. Угрожая сотруднице банка ножом, злоумышленник завладел денежными средствами и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

В результате ограбления 35-летняя сотрудница отделения получила ножевые ранения шеи и лица.

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Сейчас открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С места преступления изъяты и направлены на экспертизу вещественные доказательства.

Сумма материального ущерба неизвестна.

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