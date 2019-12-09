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понедельник, 09 декабря 2019 10:11

Одесса прощается с погибшим спасателем: фото
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В Одессе прощаются с погибшим спасателем 43-летний Сергеем Шатохиным
Фото: 7 канал
В Одессе прощаются с погибшим спасателем 43-летний Сергеем Шатохиным
В Одессе прощаются с погибшим спасателем 43-летний Сергеем Шатохиным
В Одессе прощаются с погибшим спасателем 43-летний Сергеем Шатохиным
В Одессе прощаются с погибшим спасателем 43-летний Сергеем Шатохиным

9 декабря в помещении Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области коллеги простились с погибшим спасателем 43-летний Сергеем Шатохиным, который получил смертельные травмы во время ликвидации пожара в колледже.

"Сергей был исполнительным человеком и помогал всем кто бы не попросил. Это был очередной пожар, как и все остальные. Никто не ожидал, что так произойдет", – говорит спасатель Сергей Москул.

Официальная церемония прощания состоится сегодня с 10:00 до 12:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе на Соборной площади.

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"Надо сказать ему спасибо. И попросить прощения у его вдовы и троих детей, осиротевших от общего равнодушия. Каждый из нас виновен в случившемся", - пишет в Facebook волонтер Екатерина Ножевникова.

Похоронят спасателя 10 декабря во селе Граденицы Беляевского района Одесской области.

Сергей Шатохин умер 7 декабря в больнице №1 в Одессе. На него с окна 5-го этажа прыгнула студентка. Муж все время находился в коме. Врачи не делали никаких прогнозов.

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