Обыски по делу убийства Гандзюк проводят у еще одного бывшего чиновника

Рищук уверяет, что не присутствовал при обысках. Фото: focus.ua

СБУ обыскивает дом, конный клуб и офис ексзаступника председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука.

Об этом рассказал Евгений Рищук.

По его словам, в постановлении суда говорилось о деле убийства Екатерины Гандзюк и поджоге Олешковского леса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Гандзюк: против заказчиков не нашли доказательств

"Не получилось привлечь к делу Гандзюк, пытаются через лес, якобы Екатерина о нем писала. Ни к Гандзюк, ни к лесу я не имею отношения. Пока не разгонят эту СБУ, они не отстанут. Ничего не нашли. Я уверен это нужно для картинки, для того, чтобы я ушел из округа. Я убежден, что все это завершится 22 июля после выборов ", - рассказал он.

Также Рищук добавил, что обыски проводили в его отсутствие.

Заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Евгений Рыщук, который может быть причастен к убийству активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об отставке.