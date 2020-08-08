Оборвался лифт с ребенком внутри

Лифт упал с третьего на первый этаж. Фото: https://www.dsns.gov.ua/

В городе Черноморск Одесской области в многоэтажке оборвался лифт. Внутри находился ребенок.

8 августа в 7:16 поступило сообщение о том, что в жилом доме оборвался лифт. На месте спасатели установили, что в девятиэтажке оборвался лифт с 3 на 1-й этаж, в котором находилась ребенок, передает УНН.

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С помощью специального инструмента удалось открыть дверь лифта. Ребенка, ориентировочно 10 лет, спасли и передали родителям. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Ивано-Франковске с 5-го этажа упал лифт, в котором были супруги с собакой. Это произошло 9 июля в доме №30 на ул. Ивасюка.