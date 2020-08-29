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суббота, 29 августа 2020 18:10

Оборвался лифт с подростком внутри

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Оборвался лифт с подростком внутри
В Одессе в многоэтажке оборвался кабина лифта, в которой был 15-летний парень. Фото: УНИАН

В Одессе в многоэтажке оборвалась кабина лифта, в которой был 15-летний парень.

Событие произошло 29 августа в 14:30 на ул. Александра Невского, 49, сообщили в пресс-службе ГСЧс области.

"С уровня 2-го этажа оборвалась кабина лифта, в которой был подросток. Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли дверь лифта и передали мальчика сотрудникам скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

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После медицинского осмотра госпитализация мальчику не понадобились.

Эксперты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

В городе Черноморск Одесской области в многоэтажке оборвался лифт. Внутри находился ребенок. С помощью специального инструмента удалось открыть дверь лифта. Ребенка, ориентировочно 10 лет, спасли и передали родителям. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Дата
29
августа

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