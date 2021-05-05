Обнаженная фотосессия в Турции: в посольстве Украины рассказали подробности

В Турции опровергли участие украинок в обнаженной фотосессии в Эгейском море. Фото: t.me/pavlovskynews

Гражданки Украины не принимали участия в обнаженной фотосессии в Эгейском море в Турции.

Они были в купальниках, что зафиксировано в протоколе о задержании. Об этом сообщили в посольстве Украины в Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление

"На яхте находились иностранные граждане четырех стран, а также Турецкой Республики. В то же время украинки среди них были в купальниках, что зафиксировано в протоколе о задержании. Обнаженными были гражданки третьих стран", - рассказали в посольстве Украины, передает "Укринформ" .

Иностранным гражданам уже выписали штраф за нарушение карантинных требований. Также турецкий суд рассмотрит дело о нарушении норм морали и общественного порядка.

В Турции в скандал якобы попали девушки из Украины. Полиция задержала их за фотосессию в стиле ню на яхте. Как сообщила одна из украинок, фотосъемка проходила на яхте и их полностью обнаженных сняли с другого плавсредства. Затем информация просочилась в местные СМИ, а самих моделей допрашивала полиция. По итогам всех девушек из Украины отпустили.