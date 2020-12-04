Новые подробности гибели 8-летнего мальчика возле школы

Фото: rv.npu.gov.ua

Мальчику, который погиб возле школы на ул. Богдана Хмельницкого в поселке Клевань Ровенской области, было 8 лет. Он из села Заставье Ровенского района. Был единственным ребенком в семье.

Его сбил на пешеходном переходе 65-летний житель Волынской области за рулем грузовика Mercedes, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мальчик пересекал дорогу по нерегулированному пешеходному переходу. От полученных травм погиб на месте", - рассказали полицейские.

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Водителя задержали и доставили в медучреждение для проведения расследования. По внешним признакам был трезв. Следователи открыли уголовное производство.

Свидетели говорят, что дорогу переходила целая группа детей. Под колесами авто оказался только этот мальчик. Водитель говорит, что его не заметил, а только услышал глухой удар. Остальные школьники сразу побежали в школу и рассказали учителям о трагедии.

Авария произошла на автодороге Устилуг-Луцк-Ровно в Ровенском районе 3 декабря в 13:30. Сообщалось, что вблизи местной школы водитель микроавтобуса сбил мальчика, ориентировочно 10 лет.