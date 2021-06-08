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вторник, 08 июня 2021 11:26

Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
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В Житомирской области ночью расстреляли супругов. Мужчина погиб, женщина в реанмиации
Фото: zt.npu.gov.ua
В Житомирской области ночью расстреляли супругов. Мужчина погиб, женщина в реанмиации
В Житомирской области ночью расстреляли супругов. Мужчина погиб, женщина в реанмиации
В Житомирской области ночью расстреляли супругов. Мужчина погиб, женщина в реанмиации

Ночью 8 июня в селе Грубское Коростышевской общины Житомирской области расстреляли супругов.

В результате полученных огнестрельных ранений 46-летний мужчина погиб на месте. 39-летнюю жену в тяжелом состоянии доставили в больницу. В другой комнате дома находилась 12-летняя дочь супругов, она не пострадала, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Около 00:25 неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, которые отдыхали. От полученных травм погиб мужчина. Его жена получила огнестрельные ранения, без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы", - рассказали в полиции.

Все обстоятельства, мотивы преступления и причастных устанавливают. Следователи открыли уголовное производство.

В селе Шабо Белгород-Днестровского района мужчина расстрелял из пистолета супругов-предпринимателей, не желая возвращать долг в $7 тыс. Мужчина занимался прокатом водных катамаранов в Затоке. Полицейские проверили его личные и партнерские связи и вышли на след убийцы.

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Дата
08
июня

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