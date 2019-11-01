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пятница, 01 ноября 2019 08:12

Ничего не украли: 84-летнюю женщину убили в собственной квартире

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Ничего не украли: 84-летнюю женщину убили в собственной квартире
В Фастове в квартире убили 84-летнюю женщину. Фото - Индустриалка

В Фастове Киевской области убили 84-летнюю женщину.

Мертвой ее нашли в собственной квартире. На теле покойной эксперты обнаружили рубленые раны в области затылка, сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Полицейские устанавливают круг причастных лиц и мотив преступления. Ведь, по предварительной информации, из квартиры пенсионерки ничего не пропало.

Начато досудебное расследование.

В Ситковцах Немировского района неизвестные залезли через открытое окно в дом 82-летней Лидии Кирилюк. Хотели ограбить. Пенсионерку порезали. Она умерла.

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