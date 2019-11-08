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пятница, 08 ноября 2019 21:20

"Ничего не помню" - киевлянину, который ранил соседа, избрали меру пресечения
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Киевлянина 48-летнего Алексея Берестецкого, который ранил соседа из ружья, арестовали на 2 месяца без права на залог
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Киевлянина 48-летнего Алексея Берестецкого, который ранил соседа из ружья, арестовали на 2 месяца без права на залог
Киевлянина 48-летнего Алексея Берестецкого, который ранил соседа из ружья, арестовали на 2 месяца без права на залог

Киевлянина 48-летнего Алексея Берестецкого арестовали на 2 месяца без права на залог. Такое решение вынес Святошинский районный суд Киева 8 ноября, сообщила корреспонденту Gazeta.ua Надежда Максимец из столичной прокуратуры.

Берестейцький во время конфликта с соседями открыл стрельбу и ранил одного из них. Однако виновным себя не считает. Но сожалеет, что так произошло.

"Я не помню, что произошло. Помню, что ружье было уже в руках. Наверное, был в состоянии аффекта", - рассказал Берестецький перед началом заседания. И уточнил, что оружие охотничье и он имеет на него все разрешения.

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Кроме того, он заявил, что не является должником по оплате коммуналки, хотя в Свтятошинском районном суде рассматривается иск ОСМД о взыскании с него долговых обязательств. Также он считает, что на него хотели "повесить чужие долги", так как ОСМД задолжало тепловой организации.

За покушение на убийство киевлянина могут посадить на 15 лет.

Раненому 40-летнему Николаю Бугаеву сделали переливание крови. Он не нуждается в донорах, но подробно комментировать свое состояние запретил, сообщил его представитель.

Стрельба произошла 6 ноября в Киеве на улице Чаадаева, 2. Жители многоэтажки пришли выяснить, почему Берестецкие не платят коммуналку. Он выслушал претензии, вернулся в квартиру за охотничьим карабином и начал стрелять по ногам соседей, попав в одного из них. Противоправные действия злоумышленника остановили очевидцы и вызвали "скорую" раненому мужчине.

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Дата
08
ноября

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