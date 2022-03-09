"Невредимым осталось только рагу из овощей" - ВСУ уничтожили колонну военной техники

ВСУ в Харьковской области уничтожили колонну военной техники. Фото: facebook.com/AFUStratCom

В соцсети показали, как 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" уничтожила колонну вражеской техники на Харьковщине.

На видео, опубликованном Стратком ВСУ в Facebook, военный рассказывает, что в колонне было семь единиц военной техники.

Из них уничтожили четыре, а остальные – три единицы – упали в кювет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"

"Шла колонна, дождались, отработали, вот результат. Невредимым осталось только рагу из овощей", - говорится в подписи к видео.

Российские оккупанты остались живы. Убегали, но их поймали местные жители.

30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского уничтожила вражеские танк и БТР вместе с экипажами с утра 8 марта. Зрелищным видео поделились на странице Сухопутных войск ВСУ. Российские солдаты могут вернуться в части, а могут частями, отмечено в сообщении.