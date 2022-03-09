"Невредимым осталось только рагу из овощей" - ВСУ уничтожили колонну военной техники

 
Ексклюзивы
1/5
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 315
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2529
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 5661
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3636
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 378
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12645
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2412
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2250
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1035
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 3222
Фото
Все фото
9
11
10
5
5
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
РФ бомбит облэнерго, ТЭЦ и жилые дома Харьковщины: есть погибшие
РФ бомбит облэнерго, ТЭЦ и жилые дома Харьковщины: есть погибшие
19 взрослых и три ребенка: оккупанты в Сумах убили целую семью
19 взрослых и три ребенка: оккупанты в Сумах убили целую семью
Оккупанты убили чемпиона Украины по самбо и всю его семью
Оккупанты убили чемпиона Украины по самбо и всю его семью
Ракетный удар по Днепропетровщине: &quot;прилетело&quot; на школьный стадион
Ракетный удар по Днепропетровщине: "прилетело" на школьный стадион
Видео
Все видео
"Невредимым осталось только рагу из овощей" - ВСУ уничтожили колонну военной техники
"Невредимым осталось только рагу из овощей" - ВСУ уничтожили колонну военной техники
"Пусть эти пид*расы знают, что народ их ненавидит" - россиянин поджег военкомат, чтобы не воевать в Украине
"Пусть эти пид*расы знают, что народ их ненавидит" - россиянин поджег военкомат, чтобы не воевать в Украине
Россияне среди ночи бросились снимать деньги - видео
Россияне среди ночи бросились снимать деньги - видео
"Никакого намека на зеленый коридор": ехавший в Мариуполь гумконвой обстреляли из "Градов"
"Никакого намека на зеленый коридор": ехавший в Мариуполь гумконвой обстреляли из "Градов"
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 6093
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3015
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 558
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1206
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2709
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 441
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
среда, 09 марта 2022 07:54

Спецтема: Война России против Украины

"Невредимым осталось только рагу из овощей" - ВСУ уничтожили колонну военной техники

  Комментировать
&quot;Невредимым осталось только рагу из овощей&quot; - ВСУ уничтожили колонну военной техники
ВСУ в Харьковской области уничтожили колонну военной техники. Фото: facebook.com/AFUStratCom

В соцсети показали, как 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" уничтожила колонну вражеской техники на Харьковщине.

На видео, опубликованном Стратком ВСУ в Facebook, военный рассказывает, что в колонне было семь единиц военной техники.

Из них уничтожили четыре, а остальные – три единицы – упали в кювет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"

"Шла колонна, дождались, отработали, вот результат. Невредимым осталось только рагу из овощей", - говорится в подписи к видео.

Российские оккупанты остались живы. Убегали, но их поймали местные жители.

30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского уничтожила вражеские танк и БТР вместе с экипажами с утра 8 марта.

Зрелищным видео поделились на странице Сухопутных войск ВСУ. Российские солдаты могут вернуться в части, а могут частями, отмечено в сообщении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Невредимым осталось только рагу из овощей" - ВСУ уничтожили колонну военной техники». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 1 Просмотров: 56375
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 46441
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 32551
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 24720
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 23818
Происшествия
Под Харьковом уничтожили вражескую базу и оттеснили оккупантов к границе
Под Харьковом уничтожили вражескую базу и оттеснили оккупантов к границе Просмотров: 306
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 32578
Северодонецк пережил самые страшные сутки за время войны
Северодонецк пережил самые страшные сутки за время войны Просмотров: 891
РФ бомбит облэнерго, ТЭЦ и жилые дома Харьковщины: есть погибшие
РФ бомбит облэнерго, ТЭЦ и жилые дома Харьковщины: есть погибшие
11
 Просмотров: 1035
Российские оккупанты замаскировались под гражданских и двигаются на Николаев - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты замаскировались под гражданских и двигаются на Николаев - Генштаб ВСУ Просмотров: 4186
Больше всего комментируют
6
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Венгрия запретила поставлять Украине оружие через свою территорию
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия
2
Смерть Киреева: в ОП рассказали детали гибели участника первых переговоров
Голосов: 1456
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть