Неизвестные устроили пожар сразу в трех зданиях

В Киеве произошло возгорание сразу в трех зданиях, которые находятся недалеко друг от друга.
Инцидент произошел в Оболонском районе столицы. Пожарные говорят о поджоге. Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров в Facebook.
"Три возгорания в рядом стоящих зданиях. Героев Сталинграда, 30, Сталинграда, 28 и бойлерная рядом. Пожарные предполагают, что это поджог. Гасят водой, вызывая короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
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В то же время dtp.kiev.ua сообщает, что неизвестные подожгли мусоросборник в одном из подъездов, а также строй-мусор напротив подъезда. Спасатели ДСНС оперативно эвакуировали жильцов дома, и устранили возгорание. Никто не пострадал.
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В Киеве на Оболони подожгли мусорники. На улице Героев Сталинграда, 28 подожгли мусоросборник в одном из подъездов а так же строй-мусор напротив подъезда. Спасатели МЧС оперативно эвакуировали жителей дома, и устранили возгорание. Никто не пострадал. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua
На Южном мосту в Киеве дотла выгорел автомобиль BMW X5. Пожар произошел на проспекте Бажана возле метро Славутич в направлении центра.
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