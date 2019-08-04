Неизвестные устроили пожар сразу в трех зданиях

В Киеве произошел пожар сразу в трех зданиях. Фото: kremen.today

В Киеве произошло возгорание сразу в трех зданиях, которые находятся недалеко друг от друга.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы. Пожарные говорят о поджоге. Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров в Facebook.

"Три возгорания в рядом стоящих зданиях. Героев Сталинграда, 30, Сталинграда, 28 и бойлерная рядом. Пожарные предполагают, что это поджог. Гасят водой, вызывая короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.

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В то же время dtp.kiev.ua сообщает, что неизвестные подожгли мусоросборник в одном из подъездов, а также строй-мусор напротив подъезда. Спасатели ДСНС оперативно эвакуировали жильцов дома, и устранили возгорание. Никто не пострадал.

На Южном мосту в Киеве дотла выгорел автомобиль BMW X5. Пожар произошел на проспекте Бажана возле метро Славутич в направлении центра.