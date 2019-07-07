Неизвестные напали на инкассаторов

Во Львове преступники ограбили инкассаторов. Фото: РБК-Украина

Во Львове неизвестные ограбили инкассаторов.

Преступление произошло в воскресенье, 7 июля. По предварительной информации сумма ущерба превышает 300 тыс. грн. Об этом сообщает "УНН"

Как отмечается, злоумышленники выбили в инкассаторском автомобиле стекло, когда тот остановился на светофоре. Один из нападавших распылил водителю в лицо неизвестное вещество, после чего забрал из автомобиля сумку с деньгами.

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Сейчас продолжается досудебное расследование по статье "Разбой".

В селе Павловка Краснокутского района Харьковской четверо преступников напали на дом. Угрожая супругам убийством, похитили из дома более миллиона гривен.