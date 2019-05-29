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среда, 29 мая 2019 10:57

Неизвестные напали на беременную и оставили без белья

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Автор: sud.ua
  В какой-то момент сзади девушку начал кто-то душить, а после этого она уже ничего не помнит
В какой-то момент сзади девушку начал кто-то душить, а после этого она уже ничего не помнит

В ночь на 29 мая в один из роддомов Киева врачи скорой помощи привезли 25-летнюю беременную женщину. Она находилась в шоковом состоянии и бросалась под автомобили.

Состояние женщины заметили прохожие по адресу Гната Хоткевича, 27 и вызвали врачей. Об этом сообщает "Информатор".

В какой-то момент сзади девушку начал кто-то душить, а после этого она уже ничего не помнит.

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Когда потерпевшая пришла в себя, обнаружила, что у нее нет мобильного телефона, обуви и белья.

Подробности инцидента выясняются.

В Украине появился новый праздник - День отца.

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