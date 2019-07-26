Неадекват забежал в бар и начал драться с посетителями, угрожая ножом

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве мужчина напал на посетителей кафе в Соломенском районе.

Инцидент произошел 26 июля ночью около 01:00, сообщает "Информатор".

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Неадекват с ножом забежал в заведение "40 градусов" и набросился на одного из присутствующих, завязалась драка. Буйный молодой человек побил посетителя кафе, после чего достал нож и стал угрожать другим.

На место происшествия вызвали полицию. Мужчину задержали правоохранители. Нож изъяли. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали сотрясение мозга.

Из-за действий дебошира другие посетители кафе также стали проявлять агрессию. Для обеспечения правопорядка правоохранители патрулировали у заведения.

21 июля возле одного из баров Славутича убили Юрия Булата. Его зарезали ножом. Перерезали сонную артерию. Подозреваемых задержали, а потом отпустили под залог $10 тыс.