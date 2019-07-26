 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 360
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 441
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3474
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5482
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 810
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3438
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1855
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1908
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6498
Фото
Все фото
4
6
6
5
3
Неадекват забежал в бар и начал драться с посетителями, угрожая ножом
Неадекват забежал в бар и начал драться с посетителями, угрожая ножом
Во все тяжкие по-украински: киевлянин организовал в квартире нарколабораторию
Во все тяжкие по-украински: киевлянин организовал в квартире нарколабораторию
Мужчина после приступа эпилепсии выпрыгнул из окна
Мужчина после приступа эпилепсии выпрыгнул из окна
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
В собственной квартире зарезали 18-летнюю девушку
В собственной квартире зарезали 18-летнюю девушку
Видео
Все видео
Бутылкой по голове. Избиение полицейского толпой в Киеве попало на видео
Бутылкой по голове. Избиение полицейского толпой в Киеве попало на видео
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
Бизон напал на 9-летнюю девочку
Бизон напал на 9-летнюю девочку
Авария заблокировала все 3 полосы движения на Набережном шоссе в столице
Авария заблокировала все 3 полосы движения на Набережном шоссе в столице
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3474
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 936
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2475
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1152
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 441
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
пятница, 26 июля 2019 10:22

Неадекват забежал в бар и начал драться с посетителями, угрожая ножом
4

  Комментировать

В ночной бар в столице забег молодой человек, начал драку с посетителями
Фото: kiev.informator.ua

В Киеве мужчина напал на посетителей кафе в Соломенском районе.

Инцидент произошел 26 июля ночью около 01:00, сообщает "Информатор".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень

Неадекват с ножом забежал в заведение "40 градусов" и набросился на одного из присутствующих, завязалась драка. Буйный молодой человек побил посетителя кафе, после чего достал нож и стал угрожать другим.

На место происшествия вызвали полицию. Мужчину задержали правоохранители. Нож изъяли. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали сотрясение мозга.

Из-за действий дебошира другие посетители кафе также стали проявлять агрессию. Для обеспечения правопорядка правоохранители патрулировали у заведения.

21 июля возле одного из баров Славутича убили Юрия Булата. Его зарезали ножом. Перерезали сонную артерию. Подозреваемых задержали, а потом отпустили под залог $10 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неадекват забежал в бар и начал драться с посетителями, угрожая ножом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Украинский самолет побил 20 мировых рекордов

В Румынии приняли антиукраинской закон

Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

Самое читаемое
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 40649
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 28289
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 20988
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 19226
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 18235
Происшествия
Бутылкой по голове. Избиение полицейского толпой в Киеве попало на видео
Бутылкой по голове. Избиение полицейского толпой в Киеве попало на видео
 Просмотров: 639
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
 Просмотров: 2547
Экипаж танкера Neyma вернулся в Россию
Экипаж танкера Neyma вернулся в Россию Просмотров: 1629
Железнодорожники сливали топливо с тепловозов и продавали на подпольных АЗС
Железнодорожники сливали топливо с тепловозов и продавали на подпольных АЗС Просмотров: 783
На Черниговщине 7 часов горел жиркомбинат
На Черниговщине 7 часов горел жиркомбинат Просмотров: 135
Больше всего комментируют
6
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
4
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
2
Если Донбасс получит особый статус, его будет ненавидеть вся страна
Голосов: 1776
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua