Неадекват устроил "шоу" - прыгал на капот и бросался под машины

В Сумах неадекватный 39-летний мужчина бегал по дороге, бросался под колеса автомобилей и запрыгивал на капоты. Его задержали. Фото: скриншот с видео

В Сумах неадекватный мужчина бегал по дороге, бросался под колеса автомобилей и запрыгивал на капоты.

Инцидент произошел 14 июня на перекрестке ул. Первомайская и Вячеслава Чорновола. Заявитель сообщил, что дебошир залез на его машину и повредил ее, рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Дебошир сидел на капоте Toyota Prado. И судя по всему, слезать не собирался. Патрульные полицейские все же сняли его с машины. 38-летний мужчина имел признаки наркотического опьянения. Он вел себя агрессивно и неадекватно, поэтому на него надели наручники", - говорится в сообщении.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и врачей, которые осмотрели мужчину. Сейчас проводится проверка.

В Ужгороде на Закарпатье неадекватный мужчина за 15 минут разбил около 10 автомобилей и автобус. Все произошло на ул. Заньковецкой. Мужчина под наркотиками крушил стекло и прыгал на автомобилях, пока его не задержали сотрудники патрульной полиции.