Неадекват разбил 7 авто и 2 витрины

Фото: facebook.com/kharkivpolice

В Харькове задержали мужчину, который разбил 7 авто и витрины 2 магазинов.

Происшествие случилось ночью 26 марта на ул. Гагарина, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина бьет припаркованные автомобили. Патрульные неподалеку задержали мужчину. Он вел себя агрессивно и хулиганил. Полицейские также осмотрели прилегающую территорию и обнаружили свежие повреждения на семи припаркованных автомобилях и витринах двух магазинов", - рассказали в пресс-службе.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства будут устанавливать следователи.

В Ужгороде на Закарпатье неадекватный мужчина за 15 минут разбил около 10 автомобилей и автобус. Все произошло на улице Заньковецкой. Мужчина предварительно в состоянии наркотического опьянения, крушил стекла и прыгал по автомобилях, пока его не задержали сотрудники патрульной полиции.