Не спаcли: деревянная церковь сгорела среди ночи

Фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

В ночь на 2 февраля в городе Иршава на Закарпатье сгорела деревянная церковь Святого Василия Великого по ул Набережной.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 00:55. Пожар тушили 5 единиц техники и 25 человек, написали на странице управления ДСНС в Закарапатський области в Facebook.

"Храм был полностью построен из дерева. Поэтому огонь быстро распространился по площади. Пожарные локализовали возгорание в 01:45. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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В ночь на 30 января в Запорожье неизвестные сожгли автомобиль Volkswagen В6, который принадлежит волонтеру Андрею Лукину. Инцидент произошел в Днепровском районе города. Автомобиль сожгли из-за моей деятельности, уверен волонтер. Полиция открыла уголовное производство.