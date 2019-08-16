Не смог выбраться: 71-летний мужчина несколько дней сидел в авто после ДТП

Фото: facebook.com/rivnepolice

15 июля около 18 часов на автодороге Киев-Ковель-Ягодин патрульные заметили в кювете разбитую Toyota.

В салоне автомобиля был травмированный 71-летний водитель. Сообщил, что после аварии просидел в авто несколько дней, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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"71-летний иностранец сообщил инспекторам, что заснул во время движения и не справился с управлением. В авто находился несколько дней, из-за травмы не сразу смог выйти из авто, а мобильная сеть отсутствовала", - сказано в сообщении.

Мужчину госпитализировали. Патрульные разыскали и сообщили о происшествии его родственникам.

Возле села Тузлы Николаевской области произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Nissan Primera, 41 год, не справился с управлением, врезался в столб и перевернулся в кювет. Погиб на месте вместе со своим пассажиром.