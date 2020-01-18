Не сдала экзамен: рассказали подробности самоубийства иностранной студентки в Тернополе

Иностранную студентку Тернопольского государственного медицинского университета, которая покончила жизнь самоубийством, звали Бадмус Ололаде Рафиат.

Девушка могла решиться на такой поступок из-за того, что в третий раз провалила экзамен и ее могли отчислить из учебного заведения. Об этом пишет издание "20 минут. Тернополь".

Бадмус родом из Ганы, ей 24 года, в Ассоциации студентов Нигерии университета она была ответственной за социальное направление. В день смерти девушка в третий раз не сдала экзамен с одного из предметов. Поэтому ее могли отчислить из вуза. Подруги Бадмус рассказали, что она была очень расстроена из-за проблем с учебой и боялась сообщить об этом родителям.

Знакомые Бадмус обвиняют в ее смерти одного из преподавателей университета, однако мужчина уверяет в ложности обвинений.

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Как отмечается, 17 января сотни иностранных студентов собрались в актовом зале Тернопольского медицинского университета им. И.Горбачевского, протестуя после гибели студентки. В частности, они добивались ослабления условий обучения в вузе.

В Тернополе на ул. Троллейбусной, прохожий нашел без сознания темнокожего девушку. В состоянии клинической смерти ее забрали в больницу, но спасти не смогли. Одна из версий - она ​​выпила неизвестный яд.