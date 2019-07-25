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четверг, 25 июля 2019 08:24

"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
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Убийцей 18-летней студентки Анастасии Чернявськой, которую нашли мертвой в своей квартире в Киеве, оказался ее парень.

Тело девушки было в ранениях от ножа. Рядом лежал мужской одежды, которые пытались отстирать от крови, сообщает ТСН.

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На видео с камер наблюдения видно, как парень днем ​​23 июля зашел в дом любимой. Вышел менее чем за час через аварийные двери. Был одет в вещи убитой.

По словам родственников Насти, она встречалась с 18-летним очень замкнутым парнем. Не имел страниц в каких соцсетях. После дня поисков его нашли в Полтаве.

Вместе с адвокатом он пришел в местную полицию и заявил, что девушка на него напала. Позже его задержали в собственном доме. Ему грозит до 15 лет заключения.

18-летнюю Анастасию Чернявская убил ее парень
Фото: obozrevatel.com
18-летнюю Анастасию Чернявская убил ее парень
18-летнюю Анастасию Чернявская убил ее парень
18-летнюю Анастасию Чернявская убил ее парень
18-летнюю Анастасию Чернявская убил ее парень

О том, что девушка не выходит на связь, правоохранителям заявил ее отец. Мужчина попросил своего товарища заехать в квартиру, в которой она проживала. Связь с ней оборвалась около 12:00.

Когда приятель отца подошел к квартире, увидел, что входная дверь открыта. На полу были следы крови. Он позвонил на "102". Полицейские, прибывшие на место происшествия, открыли дверь и увидели на полу тело 18-летней девушки в луже крови. На убитой лежал нож.

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