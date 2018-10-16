Назвали причину смертельного столкновения двух локомотивов

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

Причиной железнодорожной аварии в карьере вблизи Кривого Рога стали неисправные тормоза одного из локомотивов, по предварительным выводам.

"У одного из локомотивов не сработали тормоза, поэтому он столкнулся с локомотивом, находящемся на пути на загрузке", - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Погибшие - работники предприятия - 50-летний водитель тепловоза, 35-летний монтер пути и помощник машиниста тепловоза, 47 лет. 44-летний мастер аварийной бригады - в тяжелом состоянии в реанимации.

Трагедия на криворожском предприятии произошла 16 октября около 3:00. В Анновском карьере вблизи Кривого Рога Днепропетровской области столкнулись маневровый тепловоз и электровоз, принадлежащие предприятию.