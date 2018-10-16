 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 504
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 783
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 621
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
2 Просмотров: 3852
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6 Просмотров: 2079
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 801
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
16 Просмотров: 1170
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3456
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1791
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1629
Фото
Все фото
3
5
3
4
7
Резал, варил и ел: рассказали ужасные подробности о найденном без головы экс-милиционере
Резал, варил и ел: рассказали ужасные подробности о найденном без головы экс-милиционере
Назвали причину смертельного столкновения двух локомотивов
Назвали причину смертельного столкновения двух локомотивов
Показали фото смертельного столкновения двух поездов
Показали фото смертельного столкновения двух поездов
&quot;Веселый&quot; фермер вырастил на 4 млн грн наркотиков
"Веселый" фермер вырастил на 4 млн грн наркотиков
В немецком Кельне обезвредили преступника, который захватил заложницу
В немецком Кельне обезвредили преступника, который захватил заложницу
Видео
Все видео
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
З'ясували деталі смертельної ДТП
З'ясували деталі смертельної ДТП
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 801
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3456
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1791
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1629
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4194
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 1035
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
вторник, 16 октября 2018 12:18

Назвали причину смертельного столкновения двух локомотивов
5

  Комментировать

Причиной железнодорожной аварии в карьере вблизи Кривого Рога стали неисправные тормоза одного из локомотивов
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Причиной железнодорожной аварии в карьере вблизи Кривого Рога стали неисправные тормоза одного из локомотивов
Причиной железнодорожной аварии в карьере вблизи Кривого Рога стали неисправные тормоза одного из локомотивов
Причиной железнодорожной аварии в карьере вблизи Кривого Рога стали неисправные тормоза одного из локомотивов
Причиной железнодорожной аварии в карьере вблизи Кривого Рога стали неисправные тормоза одного из локомотивов

Причиной железнодорожной аварии в карьере вблизи Кривого Рога стали неисправные тормоза одного из локомотивов, по предварительным выводам.

"У одного из локомотивов не сработали тормоза, поэтому он столкнулся с локомотивом, находящемся на пути на загрузке", - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали фото смертельного столкновения двух поездов

Погибшие - работники предприятия - 50-летний водитель тепловоза, 35-летний монтер пути и помощник машиниста тепловоза, 47 лет. 44-летний мастер аварийной бригады - в тяжелом состоянии в реанимации.

Трагедия на криворожском предприятии произошла 16 октября около 3:00. В Анновском карьере вблизи Кривого Рога Днепропетровской области столкнулись маневровый тепловоз и электровоз, принадлежащие предприятию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали причину смертельного столкновения двух локомотивов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Избрали Папу Римского с коммунистической страны

На Оскара Уайльда одевали платье и называли "она"

Самое читаемое
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 35128
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 24041
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 20721
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 19467
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
8
 Просмотров: 17460
Происшествия
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
 Просмотров: 1080
Бывший участковый зарезал сына
Бывший участковый зарезал сына Просмотров: 2187
Пропавшего бизнесмена нашли сожженным
Пропавшего бизнесмена нашли сожженным Просмотров: 2313
Показали фото смертельного столкновения двух поездов
Показали фото смертельного столкновения двух поездов
3
 Просмотров: 3258
На железной дороге столкнулись поезда: погибли люди
На железной дороге столкнулись поезда: погибли люди Просмотров: 1170
Больше всего комментируют
16
В Киеве стартовал марш националистов
7
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
6
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6
Националисты разгромили офис Медведчука
6
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
Голосов: 1101
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua