Назвали объем убытков от затонувшего танкера "Делфи"

Убытки достигли $20 тыс. Фото: "Думская"

Ущерб от утечки топлива из танкера "Делфи" возле Одессы достиг $20 тыс.

"Методика начисления регламентирует около $280 за килограмм нефтепродуктов. Каждая утечка нефти рассчитывается, и все данные передаются правоохранительным органам, осуществляющим следствие и процессуальное производство по поводу ущерба, нанесенного государству и природе в целом", - заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает УНИАН.

Окончательные убытки можно будет подсчитать только после эвакуации танкера с городского пляжа. До сих пор существует опасность новых разливов.

Малеваный подчеркнул, что если танкер будут разрезать на месте катастрофы, это может нанести окружающей среде больший вред.

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30 дней с момента аварии экологическая инспекция фиксировала превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов от 1,5 до 150 раз.

"В дни, когда фиксировались превышения содержания нефти, мы информировали население, общественность, ОГА, что опасно купаться в районе пляжа "Дельфин", - отметил чиновник.

15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы. 25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин". Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов. Однако днем ​​22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.