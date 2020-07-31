Назвали объем убытков от затонувшего танкера "Делфи"

Ущерб от утечки топлива из танкера "Делфи" возле Одессы достиг $20 тыс.
"Методика начисления регламентирует около $280 за килограмм нефтепродуктов. Каждая утечка нефти рассчитывается, и все данные передаются правоохранительным органам, осуществляющим следствие и процессуальное производство по поводу ущерба, нанесенного государству и природе в целом", - заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает УНИАН.
Окончательные убытки можно будет подсчитать только после эвакуации танкера с городского пляжа. До сих пор существует опасность новых разливов.
Малеваный подчеркнул, что если танкер будут разрезать на месте катастрофы, это может нанести окружающей среде больший вред.
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30 дней с момента аварии экологическая инспекция фиксировала превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов от 1,5 до 150 раз.
"В дни, когда фиксировались превышения содержания нефти, мы информировали население, общественность, ОГА, что опасно купаться в районе пляжа "Дельфин", - отметил чиновник.
15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы.
25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин".
Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.
Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.
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