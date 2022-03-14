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понедельник, 14 марта 2022 09:09

Спецтема: Война России против Украины

"Настолько масштабные обстрелы" - глава Луганской области бьет тревогу из-за нехватки спасателей

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&quot;Настолько масштабные обстрелы&quot; - глава Луганской области бьет тревогу из-за нехватки спасателей
Украинские спасатели работают на грани своих возможностей. Фото: ГСЧС Украины

За прошедшие сутки, 13 марта, российские оккупанты сосредоточили внимание на обстрелах жилых кварталов и объектов инфраструктуры Северодонецка в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Северодонецке вчера пылали дома в старых и новых районах, школа, лесхоз и многие другие объекты. Обстрелы настолько масштабные, что не хватает спасателей – они просто не в состоянии быть повсюду одновременно", - написал Гайдай.

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В результате вражеских обстрелов 13 марта загорелись дома города на ул. Агафонова, Вилесова, Гагарина, Гоголя, Курчатова, шоссе Строителей, просп. Гвардейский, уточнил глава ОВА.

"Люди пытаются уехать, потому что многим из них уже нет, где жить", - подчеркнул Гайдай.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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