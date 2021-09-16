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четверг, 16 сентября 2021 03:58

Наркотики сбывали через Телеграмм-канал. Задержали группу наркоделков

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Наркотики сбывали через Телеграмм-канал. Задержали группу наркоделков
В наркодельцов обнаружили подготовленную к сбыту партию наркотиков. Фото: СБУ

В Хмельницкой области обнаружили и ликвидировали одну из крупнейших телеграмм-платформ по продаже наркотиков.

"Для реализации" товара "участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере" Телеграмм ". На ней дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис", - сообщает пресс-центр СБУ.

Преступники использовали профили мессенджера, которые были зарегистрированы на мобильные номера иностранных операторов связи.

Сбывали наркотики в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областей. Расчет за "товар" осуществляли с использованием криптовалюты и электронных платежных систем.

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Организовали наркобизнес несколько жителей Хмельницкого. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств.

По месту жительства наркодельцов обнаружили: подготовленную к сбыту партию наркотиков на более 1,5 млн грн; оружие, 400 патронов; средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности; деньги.

Организатору и двум активным участникам группировки сообщили о подозрении.

Служба безопасности Украины заблокировала канал поставки наркотиков из Латинской Америки, который предварительно организовали участники международной преступной группировки.

Преступники завозили кокаин через аэропорт "Борисполь". Один из них скрыл "товар" в личных вещах. Другой пытался перевезти через госграницу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте. Всего правоохранители обнаружили у наркокурьеров партию с 2 кг кокаина.

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