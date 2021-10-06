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среда, 06 октября 2021 19:46

Нападение на журналистов "Схем": следователи не смогли вручить подозрения

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Нападение на журналистов &quot;Схем&quot;: следователи не смогли вручить подозрения
В Киеве проводят расследование по факту нападения на журналистов "Схем". Фото: скриншо с видео

Прокуратура согласовала сообщение о подозрении двум работникам Укрэксимбанка в препятствовании работе журналистов программы "Схемы". Однако не вручила их.

Фигурантов на рабочем месте не оказалось, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Следователи полиции и прокуратуры прибыли в банк, чтобы вручить подозрения. По словам руководства финансового учреждения, указанные лица не находятся по рабочим местам. Один сложил служебные полномочия, другой - написал заявление об увольнении. Причин отсутствия указанных лиц на рабочих местах администрация банка не сообщила или она не обладает этой информацией", - говорится в сообщении.

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Место нахождения указанных работников банка устанавливают для вручения подозрений лично.

Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного.

В Укрэксимбанке 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал.

В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.

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Дата
06
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