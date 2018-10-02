Нападение на дом судьи: полиция просит опознать застреленного подозреваемого (фото 18+)

Столичные правоохранители опубликовали фото мужчины, которого нашли мертвым на Печерске. При себе у погибшего от огнестрельных ранений не было никаких документов.

У следствия есть доказательства его причастности к совершению разбойного нападения на дом адвоката и судьи Деснянского райсуда, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нападение на дом судьи в Киеве: полиция озвучила основной мотив и новые детали

Автор: kyiv.npu.gov.ua Столичные правоохранители опубликовали фото мужчины, которого нашли мертвым на Печерске. У следствия есть доказательства его причастности к совершению разбойного нападения на дом адвоката и судьи Деснянского райсуда

Правоохранители просят предоставить любую информацию об этом человеке. Если узнали его, звоните 102 или (044) 280-01-90, (044) 280-70-42.

30 сентября около 22:00 неизвестные напали на хозяев частного дома, забрали у них ценные вещи. При этом они ранили владельца дома. При попытке задержания бросили в правоохранителей гранату и открыли огонь: в результате патрульный получил огнестрельные ранения. Полицейские при прочесывании возможных путей отхода преступников обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Дом принадлежит судье Деснянского райсуда Киева Ниталии Буше.