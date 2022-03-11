Нам говорили, что украинская ПВО не работает – сбитый летчик

Головенского сбили над Николаевщиной. Фото: "Интерфакс-Украина"

Российским летчикам говорили, что ПВО Украины не работает и им не о чем волноваться.

Об этом рассказал пленный майор морской авиации Алексей Головенский на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

Он базировался во временно оккупированном Крыму, занимался разведкой. Искал радиотехнические средства.

"Наше руководство постоянно говорило, что Украина слаба в противовоздушной обороне. Что все старое, не работает. "Летайте, вторгайтесь, ничего не бойтесь". В результате чего 5 марта, получив очередной преступный приказ, я вылетел из аэропорта Саки на территорию Украины, в Николаевскую область. Для выявления средств ПВО и разведки летающих аппаратов на территории Украины. Во время этого боевого вылета меня сбили две ракеты ПВО Украины. Меня мое руководство отправило как наживку. ПВО на территории Украины работает отлично", - говорит Головенский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские летчики с января знали, что будет война – пленный

Он говорит, что раскаивается в своих действиях. Призывает россиян одуматься и остановиться.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.