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четверг, 29 августа 2019 11:57

Накрыли сходку криминальных авторитетов на дне рождения "вора в законе"

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В Хмельницком правоохранители накрыли "криминальную сходку" из 19 человек.

"19 человек доставили в ближайшее отделение полиции для проверки законности их пребывания на территории государства и возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - заявили в Национальной полиции.

Автор: Национальная полиция
  В Хмельницком накрыли криминальную сходку
В Хмельницком накрыли криминальную сходку

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Автор: Национальная полиция
  В Хмельницком накрыли криминальную сходку
В Хмельницком накрыли криминальную сходку

28 августа те находились на территории одного из комплексов отдыха. Задержанные были представителями разных регионов страны, которые имеют широкий круг криминальных связей.

Они отмечали день рождения "вора в законе" по прозвищу "Гули". Там же провели интернет-конференцию с другими криминальными авторитетами.

Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой "ворами в законе". Во время проведения следственных действий правоохранители провели около 30 санкционированных обысков.

Процессуальные мероприятия проходили на территории трех областей Украины - Херсонской, Одесской и Запорожской.

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Дата
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