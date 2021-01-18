Над украинской АЭС заметили несанкционированный беспилотник

Южноукраинские гвардейцы предотвратили несанкционированный пролет БПЛА и ведение видеосъемки над атомной электростанцией в Николаевской области.

Задержанные граждане оказались блогерами. Их оперативно передали работникам СБУ, сообщает пресс-служба МВД.

Автор: facebook.com/mvs.gov.ua

"Обнаружив маршрут движения и место запуска беспилотного летательного аппарата, оперативный дежурный части проинформировал органы полиции и СБУ о несанкционированном запуске БПЛА вблизи охраняемого объекта", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/mvs.gov.ua

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