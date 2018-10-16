На железной дороге столкнулись поезда: погибли люди

Вблизи Кривого Рога Днепропетровской области столкнулись два поезда. Погибло три человека. Фото - Texty.org.ua

Вблизи Кривого Рога Днепропетровской области столкнулись два поезда. Погибли три человека.

Авария произошла ночью 16 октября в Анновском карьере, сообщили в Криворожском отделе полиции.

"В 3:00 полиция получила вызов о том, что в Анновское карьере столкнулись два тепловоза. В результате погибли три человека. Еще один пострадавший доставлен в больницу", - рассказали правоохранители.

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По предварительной информации, все работники предприятия. Причины столкновения устанавливаются.

Пассажирский дизель-поезд "Тернополь - Залещики" сошел с рельсов из-за неисправности. Поезд начал обратное движение и столкнулся с высланным на помощь тепловозом М262-1410.