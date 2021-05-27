На Троещине в подземном переходе умер мужчина

В Киеве умер мужчина. Фото: pixabay.com

В четверг, 27 мая, в подземном переходе Киева умер мужчина.

Трагедия произошла на ул. Владимира Маяковского, сообщил в Telegram Kievmap.

Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители.

"Очевидцы сообщают, что сначала он упал и сильно ударился головой. Что стало точной причиной смерти, установят правоохранители", - говорится в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети показали киевские улицы и переходы без МАФов

По словам правоохранителей, на теле не обнаружили следов насильственной смерти.

"Мы устанавливаем личность мужчины, на вид это пожилой человек. Свидетели видели, как он спускался и упал, не удержавшись на ступеньках. Причина смерти будет установлена ​​после проведения судмедэкспертизы", - сообщили в полиции для "Сегодня".

В Харькове посреди улицы на скамейке нашли умершей женщину. Тело на просп. Александровском обнаружили прохожие. Как выяснилось, умершей является 42-летняя местная жительница.