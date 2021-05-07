На трассе врезался в отбойник и сгорел дотла Lexus

На трассе Одесса-Рени врезался в отбойник и сгорел дотла Lexus.

Авария произошла 7 мая на повороте возле села Холмске Арцизской ОТО. Пострадала 30-летняя женщина, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua На трассе Одесса-Рени врезался в отбойник и сгорел дотла Lexus

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"Во время движения у Lexus ES 250 лопнула шина на переднем колесе - автомобиль столкнулся с отбойником и загорелся. Люди успели выйти из салона. Водитель от столкновения не пострадал, его пассажирку доставили в больницу с переломами таза и голени, и ушибом грудной клетки", - рассказали в полиции.

Автор: od.npu.gov.ua Пострадала 30-летняя пассажирка

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства выясняются.

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