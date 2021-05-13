На "трассе смерти" под Киевом столкнулись пять авто: первые подробности

В Гостомеле на повороте в город Ирпень Киевской области произошло масштабное ДТП. Там столкнулись не менее пяти авто.
Авария произошла 12 мая примерно в 21:30, сообщает ТСН.
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В результате удара одна из машин перевернулась. Движение по трассе было парализовано. На месте работала полиция.
Подробности ДТП и информация о состоянии ее участников - уточняются.
В Киеве на Севастопольской площади произошла тройная ДТП. Столкнулись легковой автомобиль, маршрутка и грузовик. Удар был такой силы, что автобус развернуло поперек дороги.
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