На трассе произошло лобовое столкновение, погиб 5-летний мальчик

На трассе Одесса – Рени произошло смертельное столкновение легковушки Daewoo и микроавтобуса Iveco.
В результате ДТП погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Iveco", - говорится в сообщении.
Авария произошла возле села Холмское Арцизская ОТГ. Оба водителя – мужчины 34 и 40 лет – госпитализированы с различными травмами. 5-летний мальчик, находившийся в легковушке, погиб.
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В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Под Винницей столкнулись грузовик Iveko Stralis и легковушки Volkswagen Touran и Citroen Berlingo. В результате погибли супруги.
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