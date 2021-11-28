На трассе произошло лобовое столкновение, погиб 5-летний мальчик

В аварии на трассе погиб 5-летний мальчик. Фото: Нацполиция

На трассе Одесса – Рени произошло смертельное столкновение легковушки Daewoo и микроавтобуса Iveco.

В результате ДТП погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Iveco", - говорится в сообщении.

Авария произошла возле села Холмское Арцизская ОТГ. Оба водителя – мужчины 34 и 40 лет – госпитализированы с различными травмами. 5-летний мальчик, находившийся в легковушке, погиб.

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В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Под Винницей столкнулись грузовик Iveko Stralis и легковушки Volkswagen Touran и Citroen Berlingo. В результате погибли супруги.