На трассе произошла смертельная авария с пожаром. Среди погибших - ребенок

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На перекрестке автодороги "Борисполь-Запорожье-Мариуполь" в Ореховском районе Запорожской области произошла смертельная авария с пожаром. Там столкнулись MAN и легковушка Zaz-Daewoo.

В результате удара погибли 35-летний мужчина, 47-летняя женщина и 2-летний мальчик. 19-летняя женщина получила травмы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель грузовика с полуприцепом не предоставил преимущество в движении легковушке, которая двигалась по главной дороге. От удара фура загорелась. Пожар был ликвидирован работниками ГСЧС. Водитель легковушки и двое его пассажиров погибли на месте. Еще одна пассажирка в больнице", - говорится в сообщении.

58-летнего водителя грузового автомобиля задержали. Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Между селами Новая Долина и Прилиманское в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовик. В результате столкновения погибли девять пассажиров маршрутки, еще двое - травмированы.