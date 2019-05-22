На территории военного арсенала устроили провокацию

В арсенал ВМС бросили дымовую шашку. Фото: УНИАН

Неизвестный бросил дымовую шашку на территорию арсенала ВМС Украины в Николаевской области.

Преступника задержал дежурный подразделением, сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Момент провокации попал на камеру видеонаблюдения.

Командование части усилило охрану объекта. Служащие проверили его на наличие посторонних лиц и предметов.

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Военные сообщили об инциденте сотрудникам полиции, СБУ и Военной службе правопорядка в ВСУ.

В пресс-службе ВМС ВСУ напомнили, что военные объекты охраняются вооруженными караулами, которые в случае противоправных действий нарушителей имеют право применять оружие на поражение.

На технической территории военных складов, в городе Ичня обнаружено квадрокоптер "Фантом". Беспилотный летательный аппарат лежал на земле возле одного из хранилищ.