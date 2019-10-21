На территории университета повесился парень

Фото: kiev.informator.ua

21 октября около 8:30 в Киеве на территории Национального университета культуры и искусств прохожий нашел труп парня.

Тело было в обрыве, на шее - петля, а другой конец был привязан к дереву, сообщает Информатор.

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Личность умершего не установлена. На вид ему около 20 лет. Что именно стало причиной такого поступка, неизвестно.

Патрульные ожидают следственно-оперативную группу, которой предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

На улице Миропольской в ​​Киеве прохожие наткнулись на труп мужчины. Был с петлей на шее и без штанов.