На территории университета повесился парень

21 октября около 8:30 в Киеве на территории Национального университета культуры и искусств прохожий нашел труп парня.
Тело было в обрыве, на шее - петля, а другой конец был привязан к дереву, сообщает Информатор.
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Личность умершего не установлена. На вид ему около 20 лет. Что именно стало причиной такого поступка, неизвестно.
Патрульные ожидают следственно-оперативную группу, которой предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
На улице Миропольской в Киеве прохожие наткнулись на труп мужчины. Был с петлей на шее и без штанов.
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