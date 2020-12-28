На шахте произошел обвал: что известно

На Луганщине на шахте произошел обвал. Пропал горняк. Фото: pixabay.com

28 декабря в 0:13 произошел обвал горной массы на шахте "Золотое", что в Луганской области.

Один шахтер остался под завалом, продолжаются поисковые работы. Об этом в Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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"Произошел обвал горной массы на горизонте 687 метров шахты "Золотое" ГП " Первомайскуголь". Двое работников шахты оказались под обвалом. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить горняка Александра Васильчука. От госпитализации он отказался", - сообщил Волынец.

Отметил, что бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь другому горняку.

В Кривом Роге произошел обвал на шахте "Терновская". В результате обрушения породы пострадали двое работников.