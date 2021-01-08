На Рождество произошло 105 пожаров

На праздники в пожарах погибло 5 человек. Фото: ГСЧС

7 января в Украине произошло 105 пожаров.

В них погибло 5 человек, еще 5 получили травмы и ожоги различной степени тяжести, передает ГСЧС.

Спасатели 856 раз выезжали на выезды. Спасли 4 человека, 51 здание и 6 единиц автотракторной техники.

Чаще всего пожары происходят в результате нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем.

В Рождественскую ночь в селе Хроли Харьковской области загорелся деревянный дом. Он мог загореться в результате неправильного обращения с печкой. От дыма пострадал житель 1975 года рождения.

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В селе Буковец в Хустском районе на Закарпатье тушили дом. В одной из комнат обнаружили тело 40-летнего владельца.

7 января тушили церковь в селе Копанки Маловисковского района Кировоградской области. В Ивано-Франковской области в селе Каравай тушили пожар в гостинице на площади 10 кв м. Администрация заведения эвакуировала 54 человека из них 5 детей. Никто не пострадал.

В Николаевской области на территории нефтебазы произошел пожар. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекли 60 человек и 12 единиц техники ГСЧС.